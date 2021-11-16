Горняк22: Солдата из Алтайского края нашли мертвым в секретной военной части

Гвоздики. Цветы на снегу Фото: Анна Меньшикова

О предполагаемых мотивах поступка молодого человека ничего не сообщается. При этом он не был новобранцем, так как уже служил по контракту

14 ноября в Можайском городском округе Московской области в закрытом военном городке нашли тело 19-летнего солдата из Алтайского края. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «Вконтакте».

Солдата, который служил по контракту в звании рядового, искали несколько часов. Затем сослуживцы обнаружили его между гаражными боксами. Носит ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно. Назначены экспертизы.

Известно, что военная часть, где все случилось, является повышенной секретности и на её территории находятся несколько складов с ядерным оружием.

ТОЛК