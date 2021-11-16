Горняк22: Экс-полпред президента в Алтайском крае Шуба получил новый пост

Николай Шуба Фото: Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"

Представителем президента РФ в Алтайском крае Шуба стал в 1991 году. Затем в 2000 году его назначили Главным федеральным инспектором в Алтайском крае аппарата полпреда президента РФ в СФО

Бывший Главный федеральный инспектор Алтайского края Николай Шуба, занимавший также должность полномочного представителя президента в регионе, возглавил комитет по делам воинов-интернационалистов в Совете глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает «Банкфакс».

По данным издания, заседание Совета прошло 12 ноября, где и состоялось назначение Шубы. Его кандидатуру согласовали в минобороны и МИДе России.

Николай Шуба является уроженцем Алтайского края. С августа 2021 года занимал пост врио председателя этого комитета, который сейчас возглавил. Его предшественник Александр Ковалев сложил полномочия по состоянию здоровья.

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