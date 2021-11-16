Горняк22: В России предложили выплачивать 30 тысяч рублей на детские коляски и кроватки

Женщина с ребёнком

По словам лидера «Справедливой России», из-за пандемии коронавируса и связанного с ним кризиса нужно поддерживать население. И прежде всего, семьи с детьми

В Госдуме предложили каждой семье, в которой родился ребенок, разово выплачивать 30 тысяч рублей на товары для детей, сообщает «Сиб.фм».

«Предлагаю давать при рождении ребенка сертификат на 30 тысяч рублей на покупку коляски, кроватки и автокресла», – заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Кроме того, политик выступил с инициативой о выдаче семьям наборов для новорожденных за 20 тысяч рублей. Предположительно, на такие пособия из госбюджета может уйти 75 млрд рублей ежегодно.

Напомним, что сейчас выплаты от государства получают малоимущие семьи с детьми до 1,5 года, а также от 3 до 7 лет. Материальную помощь также оказывают одиноким родителям, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет.

Ранее в России предложили выплачивать новорожденным по 100 тысяч рублей. По словам директора института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, часть собранного налога на добычу полезных ископаемых можно переводить на счета несовершеннолетних.

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