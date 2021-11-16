Горняк22: В Барнауле в снегопад посыпают дороги и тротуары реагентами

Снегоуборочная техника. Обработка дорог реагентами Фото: barnaul.org

Снежная погода продлится в регионе почти до конца недели, синоптики прогнозируют осадки в большинство дней этой семидневки

15 ноября в Барнауле спецтехника обрабатывает проезжую часть и тротуары реагентами. Из-за снегопада дорожная обстановка осложнена, а потому на линию вышли 18 дорожных машин и пескоразбрасывателей и несколько тракторов со щетками, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В администрации уточнили, что в первую очередь в условиях снегопада песко-соляной смесью обрабатывают спуски, подъемы дорог, а также перекрестки и мосты.

Кроме того, 126 дорожных рабочих вручную очищают от снега остановки общественного транспорта, а также пешеходные переходы и лестницы в городе.

Автомобилистов просят быть осторожными на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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