Горняк22: Имущество бийского «Трамвайного управления» оценили почти в 40 млн рублей

Бийск. Трамвай. Трамвайное депо Фото: Елена Мельникова

В компании, которая находится в стадии банкротства, подсчитали здания, земельные участки, оборудование, трамвайные пути и сами вагоны

В бийском «Трамвайном управлении» провели инвентаризацию, в ходе которой имущество организации оценили в 37,9 млн рублей, сообщает «Бийский рабочий».

За предприятием по описи числится 469 объектов, из них 82 – электротранспорт. В списке находится оборудование: прессы, станки, краны, молоты, павильоны и подстанции, а также недвижимость – охранные посты и трамвайное депо.

Оказалось, что самый новый городской трамвай выпустили в 2010 году, а значительной части транспорта уже от 30 до 40 лет. При этом напротив многих позиций указали стоимость в ноль рублей. Это значит, что вышли сроки эксплуатации объектов.

Сейчас предприятие находится под внешним управлением. Это один из этапов банкротства. Летом все имущество «Трамвайного управления» вместе с трамвайной сетью продавалось. Весной торги начались с 1,5 млрд рублей, но в середине лета цена упала до 1,3 млрд руб.

В городской администрации отметили, что не будут выкупать собственность банкротящегося МУПа, так как после снижения цены из-за отсутствия покупателей его все равно передадут муниципалитету.

По договору, новый владелец должен обеспечить пассажироперевозки в городе. При этом чиновники признали, что закон позволяет будущему собственнику пустить трамвайный комплекс на металлолом.

Чтобы этого не допустить, предприятие вернули на этап внешнего управления. Для этого городу нужно было частично рассчитаться с кредиторами. Из бюджета на этого выделили 22 млн руб. Часть имущества МУП «Трамвайное управление», которое не требуется для основной работы предприятия, все-таки продадут.

Ранее «Толк» сообщал, что прибывшие в Алтайский край «собянинские» трамваи пустят на линию после ремонта. Сейчас техника стоит в депо №1 и 3. В Барнауле останется пять вагонов, остальные отправят в Бийск. Решение передать часть вагонов наукограду, предположительно, депутаты примут на ближайшей сессии БГД.

ТОЛК