Горняк22: Управляющая компания «ЕТРО» из Барнаула стала банкротом

Рейтинг управляющих компаний Барнаула Фото: pixabay.com

С 1 ноября все многоквартирные дома, которые находились в управлении организации, исключили из перечня ее управления

Арбитражный суд Алтайского края ввел в отношении барнаульской управляющей компании «ЕТРО» Барнаула процедуру банкротства. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края.

В случае вступления решения суда в законную силу компанию лишат лицензии.

УК «ЕТРО» обслуживала 44 многоквартирных дома в краевой столице, среди которых жилые здания на улицах Советской Армии, Рылеева, Чернышевского, Мамонтова, Аванесова, Партизанской и других.

Госинспекция региона уже направила письмо в администрацию Барнаула о назначении временной УК в отношении этих домов.

Ранее УК «ЕТРО» регулярно попадала в ежегодные антирейтинги управляющих организаций в Барнауле, в том числе по итогам 2019 и 2020 годов.

По состоянию на 1 февраля 2021 года «ЕТРО» задолжала СГК более 17,8 млн рублей за ресурсы.

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