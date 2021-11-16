Горняк22: Жители Алтайского края не сразу получают QR-коды после прививки «Спутником Лайт»
QR-код Фото: clubvodoley.ru
Получение кода возможно только через три недели, так как иммунная защита формируется лишь спустя такой срок после вакцинации
Сертификаты с QR-кодами о первичной вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» можно получить лишь спустя 21 день после ее прохождения. Соответствующее подтверждение введения вакцины формируется на портале госуслуг только через три недели, сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.
Такие сроки получения сертификата с QR-кодом совпадают со сроками формирования сертификата и при вакцинации двухкомпонентным «Спутником V».
При этом в случае повторной вакцинации или вакцинации ранее переболевших коронавирусом препаратом «Спутник Лайт» сертификат начинает действовать в день прививки.