Горняк22: Жители Алтайского края не сразу получают QR-коды после прививки «Спутником Лайт»

QR-код Фото: clubvodoley.ru

Получение кода возможно только через три недели, так как иммунная защита формируется лишь спустя такой срок после вакцинации

Сертификаты с QR-кодами о первичной вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» можно получить лишь спустя 21 день после ее прохождения. Соответствующее подтверждение введения вакцины формируется на портале госуслуг только через три недели, сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Такие сроки получения сертификата с QR-кодом совпадают со сроками формирования сертификата и при вакцинации двухкомпонентным «Спутником V».

При этом в случае повторной вакцинации или вакцинации ранее переболевших коронавирусом препаратом «Спутник Лайт» сертификат начинает действовать в день прививки.

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