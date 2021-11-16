Горняк22: Жители ещё одного алтайского района пожаловались на дефицит угля

Уголь Фото: pexels.com

В ещё одном муниципалитете края заявили о дефиците угля ещё до начала сильных морозов. При этом эксперты не прогнозируют скорого улучшения ситуации

Жители Михайловского района, которые отапливают своё жильё, пожаловались на нехватку угля, сообщает «Банкфакс».

В администрации рассказали, что такая проблема в районе действительно есть. По их словам, жителям с печным отоплением они помочь пока не в силах. При этом в местных котельных угля достаточно. Они работают в штатном режиме. Предположительно, проблема может быть связана с резким повышением цен.

По словам местных жителей, за углем им приходится ездить в Волчиху за 50 километров. За одну тонну им якобы приходится платить пять тысяч рублей.

В минстрое отметили, что на угольном рынке возник дефицит из-за того, что большую часть добываемого топлива отправляют на экспорт. Эксперты ранее предупредили, что такие действия негативно скажутся на россиянах. При этом само ведомство может лишь направлять рекомендации по обеспечению населения углем.

Напомним, что о дефиците угля уже рассказали и другие муниципалитеты региона. О нехватке топлива заявили в Славгороде, Камне-на-Оби и Хабарском районе. По словам начальника отдела ЖКХ администрации Хабарского района Николая Рябушенко, запас топлива практически исчерпали, а новое юрлицо оперативно закупить уголь не может.

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