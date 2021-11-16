Горняк22: Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 96 тысяч человек
COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay
За месяц в крае коронавирус выявили у 14 109 местных жителей (из них заболели 1 580 детей). За это же время в регионе скончались 884 заболевших
519 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 15 ноября в крае уже 96 127 заболевших с начала пандемии, в том числе 7 686 детей, сообщает оперативный штаб региона.
840 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 303 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- За последние 24 часа в Алтайском крае умер 31 больной коронавирусом, 27 человек скончались непосредственно от него. Всего погибших уже 6 723 зараженных.
- С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежит 3 957 человек. Плюс еще 384 пациента госпитализированы с вирусной пневмонией, но неподтвержденным ковидом.
- Прививаются от инфекции в настоящее время 911,5 тыс. жителей региона (772,5 тыс. человек полностью привиты).
Новые случаи за сутки
Барнаул – 137,
Бийск – 44,
Славгород – 26,
Алейск и Рубцовск – по 22,
Заринск – 20,
Камень-на-Оби и Новоалтайск – по 14,
Калманский, Первомайский и Хабарский районы – по 11,
Кулундинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Тогульский и Усть-Калманский районы – по 10,
Благовещенский, Волчихинский, Немецкий национальный, Поспелихинский и Угловский районы – по 9,
Алейский, Топчихинский и Шипуновский районы – по 8,
Суетский район – 7,
Заринский район – 6,
Завьяловский, Советский и Тюменцевский районы – по 5,
Крутихинский, Михайловский и Третьяковский районы –по 4,
Белокуриха, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский и Табунский районы – по 3,
Баевский, Ключевский, Павловский, Панкрушихинский и Чарышский районы – по 2,
Бурлинский, Новичихинский и Троицкий районы – по 1.