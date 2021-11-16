Горняк22: В Алтайском крае многодетную мать судят за истязание восьмерых детей

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В настоящее время детей изъяли из семьи, которая стояла на учёте как неблагополучная, и поместили в специализированные учреждения.

В Алтайском крае 35-летняя жительница Калманского района предстанет перед судом за истязание детей, кражу и другие преступления, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, обвиняемая воспитывала восемь детей от года до 16 лет. С июня 2020 по май 2021 женщина практически каждый день пила алкоголь и не уделяла детям должного внимания. В этом время её старшие дочери ухаживали за младшими братьями и сестрами. Они готовили еду и убирали, когда мать на долгое время уходила из дома.

Старшие мальчики следили за хозяйством и собирали хворост, чтобы натопить печь. Дрова женщина не покупала. Обвиняемая также не обеспечивала детей продуктами и одеждой. Их детям отдавали односельчане.

Детские пособия женщина тратила на выпивку. В состоянии опьянения она часто истязала детей морально и физически. Двух старших дочерей обвиняемая избивала и выгоняла из дома без одежды и обуви в холодное время года.

Кроме того, женщина предлагала старшей дочери и её друзьям выпивать вместе с ней. В марте текущего года она также украла деньги у своей приятельницы.

Обвиняемая не признала вину и отказалась от дачи показаний. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Следователи также проводят доследственную проверку по факту халатности сотрудников системы профилактики.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае судят отца троих погибших при пожаре детей. Мужчина знал о неисправной проводке, но, будучи пьяным, бросил своих малолетних детей без присмотра. Когда дети были одни в доме, начался пожар. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

ТОЛК