Горняк22: В Барнауле работника скорой помощи отстранили от работы из-за отказа прививаться

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Ранее работник скорой от лица коллектива опубликовал обращение, что их под угрозой увольнения заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться

В Барнауле работника одной из подстанций скорой помощи, который ранее рассказал о требовании принуждать пациентов к прививке, отстранили из-за отказала вакцинироваться, сообщает Barnaul22.

«С 15 ноября я отстранен от работы без сохранения заработной платы. Позже и вовсе поставили перед «выбором»: заявление по собственному или увольнение «по отрицательным мотивам», – рассказал он.

По словам мужчины, сейчас он собирается обратиться в правоохранительные органы.

В региональном минздраве заявили, что работники здравоохранения входят в список групп граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В каждой медорганизации необходимо привить не менее 80% работников.

Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателя. В настоящее время в Алтайском крае привиты 78% всех сотрудников учреждений здравоохранения (41 тысячи человек).

Напомним, что ранее медики барнаульской скорой помощи рассказали о принуждении пациентов к прививке и требовании сдавать антипрививочников. По их словам, работников скорой под угрозами увольнения заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться и пугать их тяжелыми последствиями и смертями. В случае отказа пригрозили лишением премий и надбавок.

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