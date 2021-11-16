Горняк22: Более 100 млн рублей требуется на приведение рассыпающейся ТЭЦ Ярового в порядок

Яровое Фото: канал "Толк"

Минпром Алтайского края уличил власти города-курорта в несвоевременном или искаженном информировании краевого правительства во время ЧП на станции

В конце ноября Ростехнадзор проверит, как на ТЭЦ Ярового, где в первых числах месяца прошла череда аварий, из-за которых люди неделю мерзли в домах, исправили свыше 122 нарушений. Об этом «Толку» сообщили в ответе на запрос. В мэрии утверждают, что на устранение всех замечаний необходимо 160 млн рублей, и некоторые физически невозможно исправить в течение года.

Напомним, 1 ноября на ТЭЦ города-курорта, в котором официально проживет свыше 18 тыс. человек, вышел из строя основной котел – из-за зашлакованности. Его пытались заменить сначала другим, но его мощности хватает только на летний подогрев воды.

Затем экстренно стали пытаться подключать еще один котел, находивший в ремонте. Его удалось запустить только с восьмого раза, сообщали в правительстве региона. Жители города называли происходящее катастрофой на старте еще толком не начавшейся зимы.

При этом еще в сентябре представитель Ростехнадзора предупреждал власти края – на ТЭЦ нашли свыше сотни нарушений, из которых несколько напрямую могут повлиять на прохождение отопительного сезона.

Какие нарушения нашли на ТЭЦ Ярового

В ведомстве «Толку» назвали наиболее вопиющие недочеты, выявленные во время проверки. Например, на ТЭЦ:

не скорректировали режим работы котлов «в связи с изменением качества топлива»,

не привели здание главного корпуса ТЭЦ в соответствие требованиям промбезопасности,

не заменили 21 участок особенно изношенных теплосетей,

нарушили периодичность капремонта котла №10 (это именно его «завели» только с восьмого раза),

провели ремонты котлов без какой-либо техдокументации,

у котла №7 (того самого «летнего») и трубопроводов оказались пропуски пара и горячей воды и другие.

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В администрации Ярового «Толку» в ответ на запрос сообщили, что исправили 86 нарушений. Как следует из данных мэрии, на их устранение потратили 45 млн рублей. Нужно еще 115 млн, чтобы привести ТЭЦ в полное соответствие требованиям.

«Часть замечаний физически невозможно устранить в течение одного года», – говорится в ответе властей города. Например, капремонт большого числа участков теплосети.

При этом, отметили в администрации, город потратил на ремонты в ТЭЦ почти 33,4 млн рублей. Еще 103 млн рублей выделил край на покупку угля.

Ранее мэр Ярового Виталий Самобочий сообщал о необходимости полной реконструкции ТЭЦ. Сейчас, говорил он, на станции «нет никакого резерва» – из семи котлов, работавших в советское время, осталось лишь три, и один из них – летний.

Так и сидим на пороховой бочке

В мэрии не дали прямого ответа на вопрос «Толка», есть ли риски, что в морозы котлы ТЭЦ снова могут выйти из строя и что делается для того, чтобы предотвратить это.

«Персоналом ТЭЦ ведется эксплуатация [оборудования] в строгом соответствии с регламентами в целях предотвращения возникновения инцидентов в работе», – только и написали в ответе власти города.

Тем временем, в минпроме региона главными факторами рисками «Толку» назвали качество угля и стабильность работы оборудования ТЭЦ.

Ранее министр Вячеслав Химочка напрямую обвинил в произошедшем главу города и руководителя МУПа – один сорвал подготовку к зиме, другой плохо проконтролировал. Более того, в ответе «Толку» в министерстве сообщили о том, что власти города не ставили вовремя в известность о ЧП правительство либо даже дезинформировали его.

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Скажем, 29 октября техслужба ТЭЦ сообщила в минпром, что котел №10 отремонтирован, а уже 3 ноября его не удалось запустить, когда сломался другой. Кроме того, в министерстве сообщили, что лишь 3 ноября про мониторинге прохождения сезона обнаружили, что температура теплоносителя в городе упала в два раза к нормативу – 42 градуса против нужных 84. Ни мэрия, ни МУП об этом минпром не известили.

Сейчас, сообщили в минпроме, проводится служебная проверка должностных лиц, поставивших под угрозу прохождение отопительного сезона в городе.

Однако еще в мае на заседании правительства глава региона Виктор Томенко говорил о совместной ответственности за состояние ТЭЦ в Яровом. А министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка говорил, что запланированные на лето работы позволят пройти предстоящий сезон спокойнее.

Губернатор тогда призывал понимать, «куда мы придем»:

«Есть действительно риск дальнейшей эксплуатации. Что, мы так и будем сидеть на пороховой бочке?».

Чей уголь

Поставка топлива ненадлежащего качества называется одной из возможных причин выхода основного котла из строя. Его еще ремонтируют. В мэрии и в минпроме заявили, что пока причины его зашлакованности пока определить невозможно. И на самой ТЭЦ самостоятельно с этим справиться не смогут. Поэтому создали комиссию, в которую вошли в том числе представители СГК, – эксперты и будут искать, в чем загвоздка.

Между тем на вопрос о качестве поставляемого угля в мэрии очень скромно ответили, что на ТЭЦ проводится контроль ежесуточно силами местной лаборатории. А вот в минпроме сообщили, что администрация города инициировала дополнительную проверку качества топлива и, если нарушения установят, она предъявит претензии поставщикам.

А их, по данным мэрии, три: «Беловоуглесбыт», «Движущая сила», ТД «Алтай».

Экспертизу проводят две независимых лаборатории.

Между тем, в Яровом из-за ситуации с отоплением уже два года действует режим ЧС, который позволяет властям приобретать топливо у единственного поставщика. И проведение соответствующих процедур уже становилось предметом разбирательств в судах и в антимонопольной службе.

Сейчас ТЭЦ работает штатно. Запас угля составляет 7,9 тыс. тонн при нормативе 5,7 тысяч.

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