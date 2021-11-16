Горняк22: Международный день, посвященный терпимости, – 2021: как воспитать новое общество

День, посвященный терпимости Фото: Pexels

В середине ноября всему миру напоминают о необходимости быть толерантными по отношению ко всем отличающимся людям – в Международный день, посвященный терпимости

Международный день, посвященный терпимости (International Day for Tolerance), в 2021 году – 16 ноября, пишет «Календарь событий». Эта дата учреждена ООН и в первую очередь ориентирована на университеты и другие учебные заведения, а также на широкую общественность.

Именно 16 ноября 1995 года государства – члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Отсюда и выбор памятной даты.

Согласно Декларации принципов терпимости, люди по природе своей различны, но при этом их права и достоинства универсальны и равны.

Терпимость в понимании ООН означает уважение, принятие и, что очень важно, понимание богатого многообразия мира. Люди могут самовыражаться и проявлять человеческую индивидуальность самыми разными способами. Вне зависимости от этого терпимость требует предоставить каждому человеку возможности для развития без какой-либо дискриминации.

ООН напоминает о важности образования для создания равного и толерантного общества. Дело в том, что нетерпимость уходит корнями в невежество и страх и связана с преувеличенным чувством собственного достоинства и гордости (личной, национальной либо религиозной).

Главный принцип праздника 16 ноября такой: абсолютно каждый человек должен стремиться поддерживать принципы терпимости, плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования.

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