ГОРНЯК22 16.11.2021
Общество

Горняк22: Какой он — Голубой Водяной Тигр, покровитель 2022 года

Горняк22
1 час Ago

Тигр. Грация Фото: Pexels

Покровителем 2022 года по китайскому календарю будет могучий Водяной (Голубой) Тигр. А главная стихия наступающего года – вода

Когда наступит год Водяного Тигра – 2022?

По восточному календарю год Тигра наступит 1 февраля. Водяной Тигр вступит в свои права покровителя года и пробудет там до 21 января 2023 года, пишет Dailyhoro.ru.

Каким будет год Водяного Тигра

В 2022 году на передний план выйдут работоспособность, уверенность, честность и семейные ценности. Водяной Тигр будет рьяным защитником семьи. Он поможет справляться с неурядицами, оберегая семейное счастье и помогая одиноким людям найти любовь.

Год Водяного Тигра будет годом перемен. Важно будет обуздать внутреннюю энергию, найти созидательный курс и взять под контроль внутренних демонов.

В 2022 году астрологи советуют действовать честно и мудро. Ведь мечты и планы могут рухнуть под натиском негативных эмоций и импульсивных поступков. В год Тигра будет проще решиться на глобальные перемены.

ТОЛК

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