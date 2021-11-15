Горняк22: В Барнауле похоронили погибшую под колесами маршрутки школьницу

Место ДТП Фото: Толк

Местные жители давно называют данный участок дорогой смерти, так как здесь нередко происходят аварии. После ЧП здесь установили дорожные знаки

В Барнауле 13 ноября похоронили школьницу, которую сбил маршрутный автобус на улице Шумакова. Об этом сообщили «Толку» источники, знакомые с ситуацией. 14 ноября девочке исполнилось бы 14 лет.

После трагедии родители потребовали сделать освещение и установить светофоры на перекрестке.

Напомним, вечером 11 ноября на улице Шумакова в Барнауле маршрутный автобус №65 насмерть сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.

После происшествия на участке спешно устанавливать дорожные знаки.

ТОЛК