Горняк22: В Рубцовске автомобиль такси сбил десятилетнюю девочку

ДТП Фото: Инцидент Рубцовск

Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль принадлежал известной фирме такси. Очевидцы отметили, что удар был сильным, так как автомобиль серьезно поврежден

В Рубцовске на Угловском тракте в районе дома №30 по улице Трудовой автомобиль Mitsubishi сбил десятилетнего ребенка, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По словам очевидцев, у автомобиля после ДТП был смят капот и бампер, а также разбито лобовое стекло.

В пресс-службе ГИБДД Рубцовска пояснили, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. При этом неподалеку был пешеходный переход.

В результате ДТП девочка получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в больницу.

Напомним, вечером 11 ноября на улице Шумакова в Барнауле маршрутный автобус №65 насмерть сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.

После происшествия на участке спешно устанавливать дорожные знаки.

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