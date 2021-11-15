Горняк22: Водитель был пьян: Lada влетела в дерево на алтайской трассе

ДТП Фото: Evgeny Profit

На кадрах видно, что автомобиль после ДТП получил серьезные повреждения — передняя часть, двери сильно смяты. Пострадавших нет

Днем 13 ноября на Телецком тракте в районе поселка Ускуч произошло ДТП – автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево, сообщает Barnaul22.

По словам очевидцев, автомобиль сильно поврежден – двигатель вмяло в машину. Предположительно, водитель был пьян.

«Повезло! Все живы. На этот раз обошлось без жертв», – рассказали свидетели ЧП.

Сколько человек находилось в автомобиле в момент аварии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 12 ноября на трассе в Шелаболихинском районе автомобиль Toyota Allion съехал с дороги в кювет и перевернулся.

ТОЛК