Горняк22: Бийский школьник победил на Международной олимпиаде по физике

Иван Касьянов Фото: educaltai.ru

Олимпиада проходила в Узбекистане с 8 по 12 ноября. Всего в ней приняли участие сборные 19 стран. Олимпиада проходила в смешанном очно-дистанционном формате

Одиннадцатиклассник из Бийска Иван Касьянов стал абсолютным победителем Международной олимпиады по физике имени Аль-Фергани, сообщает пресс-служба краевого минобрнауки.

Ученика Бийского лицея готовил к олимпиаде к.т.н., профессор Александр Аполонский. Стоит отметить, что это уже вторая золотая медаль на счету его воспитанников за 2021 год.

Касьянов уже является победителем Всероссийской олимпиады школьников по физике – 2021, победителем по физике, призером по математике и истории краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников – 2021.

Всего команда России завоевала на олимпиаде четыре золотые и одну серебряную медали:

Иван Касьянов, абсолютный победитель, Бийский лицей,

Алтайский край – золотая медаль;

Алексей Санин, Республика Башкортостан – золотая медаль;

Ольга Терехова, Московская область – золотая медаль;

Радмир Жумаев, Московская область – золотая медаль;

Роман Максимов, Московская область – серебряная медаль.

Ранее сообщалось, что алтайские школьники получат 3 млн рублей за победы в олимпиадах.

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