Горняк22: В Барнауле пропала 50-летняя женщина в красной шапке

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Сейчас ее ищут волонтеры, и просят жителей подключиться к поискам

В Барнауле 12 ноября пропала 50-летняя Оксана Кондратьева, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые.

Одежда: черная куртка, синие джинсы, черные сапоги, красная шапка.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Ранее сообщалось, что в Барнауле уже 2,5 месяца не могут найти пропавшего мужчину.

ТОЛК