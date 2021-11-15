Горняк22: Ходят дети: бездомная собака покусала жительницу алтайского села

Собака. Бездомные собаки Фото: pixabay.com

Пострадавшая показала свою травмированную ногу с укусом. Также она успела заснять бездомную собаку, которая на нее напала

В поселке Катунь Алтайского района на женщину напала бездомная собака, сообщает Barnaul_news.

Так, женщина рассказала, что 12 ноября она приехала с работы домой, и сзади на нее напала собака и укусила.

«Теперь мне предстоят ежедневные поездки в больницу на перевязки т. к. рана очень серьезная, и курс прививок. Но дело даже не в этом. Дело в том, что администрация Айского сельсовета и администрация Алтайского района бездействует и просто разводит руками», – написала она.

По словам сельчанки, приютов для животных в районе нет, а самостоятельно трогать собаку по закону нельзя. Также женщина обеспокоена тем, что ее дочь каждый день ходит по этой дороге в школу.

Кроме того, по словам пострадавшей, собаки спокойно разгуливают по территории учебного заведения.

Ранее сообщалось, что персонал детской больницы Барнаула пожаловался на агрессивных бродячих собак.

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