Горняк22: Ходят дети: бездомная собака покусала жительницу алтайского села
Собака. Бездомные собаки Фото: pixabay.com
Пострадавшая показала свою травмированную ногу с укусом. Также она успела заснять бездомную собаку, которая на нее напала
В поселке Катунь Алтайского района на женщину напала бездомная собака, сообщает Barnaul_news.
Так, женщина рассказала, что 12 ноября она приехала с работы домой, и сзади на нее напала собака и укусила.
«Теперь мне предстоят ежедневные поездки в больницу на перевязки т. к. рана очень серьезная, и курс прививок. Но дело даже не в этом. Дело в том, что администрация Айского сельсовета и администрация Алтайского района бездействует и просто разводит руками», – написала она.
По словам сельчанки, приютов для животных в районе нет, а самостоятельно трогать собаку по закону нельзя. Также женщина обеспокоена тем, что ее дочь каждый день ходит по этой дороге в школу.
Кроме того, по словам пострадавшей, собаки спокойно разгуливают по территории учебного заведения.
Ранее сообщалось, что персонал детской больницы Барнаула пожаловался на агрессивных бродячих собак.