Горняк22: «Можем только отрезать»: жительница Барнаула винит врачей в смерти отца

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

Жительница Барнаула считает, что если бы ее отцу оказали медицинскую помощь в больнице вовремя, то он был бы сейчас жив

Жительница Барнаула Светлана Назралиева пожаловалась, что врачи горбольницы №1 не оказали необходимую помощь ее отцу, и он скончался, сообщает Barnaul22.

Она рассказала, что 16 октября скорая привезла мужчину в больницу с рвотой, болью в животе и голове. Его поместили в отделение хирургии. Однако там на жалобы на сильную боль в голове якобы сказали, что могут «ее только отрезать».

«Мы звонили в больницу и просили за любые деньги провести ему обследование головы, на что нам ответили, что у них в больнице нет таких аппаратов», – пояснила дочь.

Дальше, как говорит женщина, невролог выписал ему сильные антидепрессанты, однако боль не прошла. А 22 октября мужчину выписали из больницы и отправили лечиться в поликлинику амбулаторно.

Буквально через два дня, 24 октября, больному вновь стало плохо, и скорая увезла его в больницу моторного завода (горбольница №11). Там обследование показало, что у мужчины инсульт. Ему назначили лечение, однако было уже поздно – он впал в кому и впоследствии скончался.

В минздраве края пообещали проверить информацию. Также в ведомстве напомнили, что для решения срочных вопросов по оказанию некачественной медпомощи необходимо обращаться к главврачу медучреждения или его заместителю.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай умер пациент, которого врачи передали в полицию.

ТОЛК