Горняк22: Гинцбург назвал «критичные» сроки ревакцинации «Спутником Лайт»

Вакцина Фото: pixabay.com

У человека через полгода понижается уровень антител на любой антиген, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, поэтому нужна ревакцинация

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» необходимо один раз в шесть месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он пояснил, что ревакцинироваться россиянам «критично» необходима, так как в стране «гуляет» штамм дельта.

Однако если появится новый штамм, добавил глава центра, «тогда и посмотрим».

Ранее сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 49%. Так, по состоянию на 11 ноября, первый компонент в стране получили 63 124 096 человек. Полную вакцинацию прошли около 58 млн человек.

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