Горняк22: Барнаульцы просят обустроить пешеходный переход на Взлетной

Пешеходный переход Фото: pexels.com

На данном участке часто переходят дорогу в неположенном месте, что может стать причиной ДТП. Горожане просят власти обратить внимание на ситуацию

Жители Барнаула попросили оборудовать пешеходный переход на пересечении улиц Взлетная и Солнечная поляна, сообщает Barnaul22.

Горожане пояснили, что ближайший «пешеходник» расположен далеко и неудобно. При этом жители района якобы уже обращались в городские инстанции, однако ситуация не изменилась.

Стоит отметить, что на данном отрезке дороги пешеходы часто переходят дорогу в неположенном месте, что увеличивает риск аварийности.

Ранее жителям Барнаула пообещали обустроить пешеходный переход по нечетной стороне малой проезжей части Павловского тракта рядом с остановкой «Панфиловцев». Работы запланированы на 2022 год.

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