Горняк22: В Алтайском крае заключенному помогли вернуть зарплату «с воли»

Тюрьма. Заключение Фото: pixabay.com

Самостоятельно мужчина не смог вернуть положенные деньги. Ситуация разрешилась лишь после вмешательства правозащитников

Житель Алтайского края во время своего заключения добился выплаты зарплаты и возврата трудовой книжки с помощью правозащитников, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в регионе.

Так, мужчина обратился к омбудсмену с просьбой помочь ему восстановить свои трудовые права. Он рассказал, что до заключения работал по трудовому договору на АЗС в Новосибирске. После того, как его отправили в колонию, он пытался связаться с работодателем, который не торопился отдавать ему остатки зарплаты и трудовую книжку.

После этого осужденный обратился в Государственную инспекцию труда в Новосибирской области, но получил отказ в проведении проверки. После вмешательства правозащитников двух регионов прокуратура рассмотрела эту ситуацию и вынесла представление об устранении нарушений.

В итоге, осужденному отправили трудовую книжку и недополученную зарплату.

Ранее Уполномоченный смог оформить инвалидность мужчине без ноги и получить социальную помощь.

ТОЛК