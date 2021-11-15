Горняк22: В Шерегеше отложили введение QR-кодов для туристов

Шерегеш. Лыжник Фото: pixabay.com

Регионы один за другим вводят QR-коды для посещения общественных мест. В Алтайском крае этот режим частично заработал с 30 октября, а с 15 ноября он будет ужесточен

В Кузбассе решили отложить до 20 января введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы, сообщает RT.

«Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения — это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе», —сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Глава региона отметил, что туристы старше 60 лет также будут соблюдать эти условия. ранее власти планировали ввести новый режим с 15 ноября.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов для посещения торговых и торгово-развлекательных центров. С 15 ноября к ней присоединится общепит, театры, кинотеатры, в цирки, клубы, бассейны, фитнес-клубы и тд.

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