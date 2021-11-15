Горняк22: Все снесут: в Барнауле готовятся к реконструкции моста у Нового рынка

Мост у Нового рынка Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул l

Существующий транспортный путь был построен в 1962-1963 годах, на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях, которые появились за почти 60 лет эксплуатации

В Барнауле продолжают обсуждать масштабную реконструкцию моста возле Нового рынка. Так, директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс заявил, что под мостом проходит крупная коммуникация. И чтобы горожане не испытывали проблем с горячей водой, трубопроводы решили закольцевать в районе бывшего Дома быта и ТРЦ «Пионер», сообщает пресс-центр горадминистрации.

Эти работы будут проводить в летние месяцы, поэтому на теплоснабжении населения ближайших микрорайонов это не скажется. Сейчас завершается согласование проекта реконструкции теплосетей, проходящих под путепроводом.

По словам генерального директора «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, работы под объектом предстоят несложные. Потребителей переподключат к другим источникам, а участок трубы демонтируют.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что сроки реконструкции определяются графиком движения железнодорожных составов. В итоге их удалось сократить с двух лет до 20 месяцев.

Окончательная стоимость проекта будет известна после экспертизы – это порядка 1,5 млрд рублей.

Глава города отметил, что подготовительные работы согласованы с региональным минтрансом и руководством железной дороги.

«Перед нами стоит задача по возможности сохранить комфортные условия для горожан на время работ. В обязательном порядке будет доведена информация о маршрутах и графиках движения транспорта», – сказал Франк.

Глава города особо подчеркнул, что решение о проведении реконструкции путепровода принимали непросто, но сегодня оно необходимо.

Проект предусматривает полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Число полос для движения автомобильного транспорта увеличится с трех до шести, расширится дорожное полотно. Сохранятся обособленные трамвайные пути для обеспечения бесперебойного движения вагонов. На путепроводах появятся тротуары, все необходимые коммуникации. В новой конструкции планируется сократить число пролетов до трех.

Реконструкция путепроводов начнется весной 2022 года, после завершения отопительного сезона. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе путепроводов продлится до конца 2023 года.

ТОЛК