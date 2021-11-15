Горняк22: Барнаульцы возмущены работой «гнилых» автосалонов

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Десятки жителей Барнаула попали на уловки автосалонов, которые обещали дешевые автомобили, а по факту покупателей оставались с миллионными кредитами

Жители Барнаула пожаловались на недобросовестные автосалоны, которые вводят в заблуждение покупателей и «заставляют» брать кредиты, сообщает «Вести22».

Так, горожанин Александр Нестеров рассказал, что присмотрел на сайте салона машину дешевле, чем на «рынке». Свой автомобиль он сдал в трейд-ин, за что ему пообещали скидку в 400 тысяч рублей. В итоге менеджер стал рекомендовать мужчине другой, более «выгодный вариант». Барнаулец пояснил, что не помнит, как остался с кредитом почти в 2 млн рублей.

Продавец – компания «Артель». Она покинула город в конце лета. Юрист фирмы Юлия Сафронова рассказала, что в автосалоне записывают на камеры, что у клиента нет претензий к условиям сделки. Однако недовольны покупкой остались минимум ещё несколько десятков клиентов.

Юрист добавила, что в компании проводили проверку правоохранители по заявлению клиента, который усомнился в подлинности купли-продажи своей машины. Однако экспертиза показала, что подпись принадлежит ему.

Однако фирма все же «слилась», продав свою вывеску компании «Автостайл», которая действовала такими же методами. Юрист автоцентра «Барнаул» Светлана Осипова заявила, что клиенты часто берут кредит и возвращаются с претензией, что он непосильный. Осипова добавила, что автосалон не оказывает услуги кредитования, но там работают аккредитованные специалисты банков.

По данным издания, новый салон, как и его предшественник, зарегистрирован в Тольятти. Примечательно, что в городе появился еще один салон с аналогичной пропиской и предложениями.

Так, автоцентр «Алтай» якобы выудил у барнаульца Николая Ерохина 300 тысяч, но вместо желаемой модели мужчина остался с кредитом в 2 млн рублей. при этом в салоне ему объяснили, что теперь вернуть предоплату будет «сложно». К слову, на фирму в интернете также появились гневные отзывы.

Представитель автоцентра «Алтай» Сергей Каверин считает, что эти отзывы пишут конкуренты, а сам покупатель может в любой момент отказаться от сделки, пока не подпишет акт приема-передачи авто.

Сейчас полиция проверяет информацию, изложенную горожанами.

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