Горняк22: Жители барнаульского дома жалуются на «дождь» с потолка

Фото: Черное и Бело Барнаул. Вконтакте

на опубликованных кадрах видно, что на потолке образовались подтеки от воды. При этом сырость испортила ремонт в квартире

Жительница дома по адресу проспект Калинина, 4 Наталья Семикрас пожаловалась на протекающую кровлю в помещениях, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

По ее словам, управляющая компания «Смарта» не предпринимает никаких мер, чтобы устранить проблему. Якобы в организации фиксируют заявку и просят подождать реакции.

«Ждём уже неделю, а с потолка как текла вода, так и течет. При этом регулярно жильцами оплачивается услуга «текущее содержание и капремонт жилья». Вопрос – за что, если даже такие текущие проблемы не решаются?», – говорится в сообщении.

Местные жители уже написали обращение в жилищную инспекцию. Также они хотят привлечь внимание властей к ситуации.

Ранее жители дома на Потоке забили тревогу из-за протекающей крыши и холодных батарей.

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