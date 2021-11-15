Горняк22: Народные приметы. Что строго запрещено делать 15 ноября

Женщины. Ревность. Гнев Фото: Pexels

В народном календаре 15 ноября — Житницы. В середине месяца крестьяне продолжали сушить и молотить зерно, готовить запасы, ремонтировать закрома

По народным поверьям, загаданное 15 ноября желание обязательно сбудется, рассказывает «»Алтапресс». Поэтому можно (и нужно) строить планы на будущее.

Ревность 15 ноября была под запретом. Она была опасным чувством. Поддавшись ревности, можно было потерять дорогого человека, уточняет «Сова». Важно также забыть обо всех мстительных идеях.

Не следует делать незапланированные покупки. Нежелательно даже просто выбрасывать мусор, чтобы не вынести из хаты благополучие.

Не стоит заниматься нелюбимыми делами – успеха в них не будет.

Во снах 15 ноября можно увидеть полезные подсказки.

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