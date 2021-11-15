Горняк22: «Не понимаю, что происхоит»: бывший вице-мэр Барнаула не сдержал эмоции в суде

Сергей Демин Фото: Анна Меньшикова

Сторона защиты бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Дёмина настаивала на отмене приговора. Гособвинение – на увеличении штрафа еще на 15 млн рублей

12 ноября в Алтайском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу бывшего заместителя главы администрации Барнаула по строительству и архитектуре Сергея Дёмина. Осужденный за взяточничество к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-чиновник настаивал на своей невиновности.

Судьи коллегиально приняли решение оставить приговор городского суда без изменения, а также частично удовлетворили просьбу прокуратуры и увеличили штраф еще на 3,5 млн рублей.

«С Канаров на нары»

Адвокаты Дёмина настаивали на том, что суд первой инстанции досконально не изучил предоставленные ими доказательства о невиновности обвиняемого. Так, с их слов, суд не учел, что, занимая должность заместителя главы администрации города, Дёмин никак не мог влиять на назначение руководителя, хоть и подконтрольной мэрии, но самостоятельной юридической структуры – компании «Барнаулкапстрой».

По версии следствия, бывший, и уже осужденный руководитель «БКС» Александр Канаков, за назначение на должность оплатил Дёмину и его жене туристическую поездку в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго в размере 158 тыс. рублей.

Как отметили адвокаты, они предоставляли городскому районному суду доказательства, что Дёмин вернул Канакову деньги за поездку. Соответственно, тур на Канары не может быть расценена как взятка.

Как считает защита, Дёмин не виновен и по второму эпизоду о вымогательстве денег у директора строительной компании, которая строила многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстроя». Это обвинение, уверяют адвокаты, основано только на словах Канакова, который, в ходе следствия неоднократно менял показания, пытаясь уменьшить себе срок за счет обвинения в коррупции чиновника городской администрации.

Последнее слово

Сам Дёмин, участвуя в заседании суда по видеосвязи, в последнем слове заверил, что, занимая должность замглавы, никак не мог повлиять на своевременную приемку и оплату построенного объекта. 15 млн рублей, которые ему вменили как взятку, «в руках не держал», заявил он.

«В последнем слове в Железнодорожном суде я пытался досконально указать на ошибки следствия, которые были полностью проигнорированы. Это наводит меня на мысль, что приговор был написан заранее, оставалось лишь его озвучить»– заявил осужденный.

Он также обратил внимание судей на то, что обвиняемым стал только после задержания и показаний Канакова. Ранее проходил как свидетель.

«Зенов (застройщик, с которого якобы вымогали взятку за «покровительство» – прим. ред.) в показаниях в суде четко указал, что я лишь пытался урегулировать конфликт между ним и Канаковым. Денег не просил и мне он их не передавал. И вообще мы были друзьями, я бы никогда не взял с него ни копейки», – пояснил суду Дёмин.

Он уверен,что суд сознательно, ради «галочки», пытается его посадить. В обвинении, с его слов, масса нестыковок, но на это, по его словам, никто не обращает внимание.

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Однако доводы защиты и осужденного не убедили суд. Приговор Железнодорожного районного суда оставили без изменения, удовлетворив частично апелляционную жалобу гособвинения и увеличив размер штрафа еще на 3,5 млн рублей.

«Дальше – кассация»

Адвокаты намерены обратиться в кассационный суд и добиваться оправдательного приговора. Сам Дёмин, выслушав приговор апелляционной инстанции, не сдержал эмоций и расплакался.

«Я не понимаю, что происходит», – сказал он судьям.

В предоставленном ему слове, он извинился за жену и и сына, которые «вели себя эмоционально» на оглашении приговора в Железнодорожном суде.

«Они знают и верят, что я не виновен. Они потеряли на 9 лет близкого и любимого человека, а также все имущество, на которое мы вместе супругой зарабатывали 32 года в совместном браке. Я не поддерживаю жену и сына в том, что они весьма жестко высказались в зале суда, но и судить тоже не могу», – сказал бывший чиновник.

Он напомнил суду, что за время, что находится в СИЗО, у него умерла мама.

Напомним, по данным следствия, в 2019 году Демин по предварительному сговору с руководителем «Барнаулкапстоя» Александром Канаковым получил взятку в размере 3,6 млн рублей – это лишь часть от ранее оговоренной суммы в 15 млн рублей. За это они должны были проводить «своевременную приемку и оплату» построенного дома «беспрепятственно и надлежащим образом».

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