Горняк22: Часть домов в Барнауле осталась без воды и света из-за коммунальной аварии

ул. Путейская, 82 Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Из-за коммунальной аварии четыре дома подтопило водой. Специалисты проведут осмотр и оценят нанесенный имуществу ущерб

Днем 13 ноября в Барнауле по адресу: улица Путейская, 82 произошло повреждение водопровода диаметром 600 мм, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В результате ЧП была ограничена подача воды в некоторые дома Железнодорожного и Октябрьского районов. Масштабы ограничения подачи воды уточняются.

Из-за повреждения водопровода подтопленными оказались четыре частных дома. После осмотра специалисты оценят причиненный ущерб. Кроме того, авария оставила без электроснабжения 20 частных домов.

На место также вызвали газовую службу для осмотра воздушной линии газоснабжения.

Сейчас выход воды уже прекращен, аварийный участок отключен. Водоснабжение в районах города восстановлено. На месте работают коммунальщики.

Напомним, в Яровом в начале ноября вновь начались проблемы с отоплением: из-за зашлакованности остановили котел №9, а «летний» котел №7 не смог поддерживать нормативную температуру в домах горожан. Тогда решили экстренно вводить в работу другой котел – №10, находившийся в ремонте. «Завести» его удалось только с восьмого раза.

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