Горняк22: В Барнауле открыли движение по мосту на улице Челюскинцев

Мост на улице Челюскинцев Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Представители компании-подрядчика отметили, что реконструированный мост прослужит минимум 50 лет. Движение по нему уже открыто

13 ноября в Барнауле состоялось долгожданное открытие движения по мосту на улице Челюскинцев, сообщает пресс-служба горадминистрации. Его реконструировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт стартовал 1 февраля 2021 года. Так, на участке полностью снесли старое сооружение, перенесли все коммуникации. Ширина проезжей части моста после реконструкции увеличилась до девяти метров, пешеходных тротуаров — до 2,25 метра, длина самого сооружения сейчас составляет около 66 метров.

Новый мост снова сможет обеспечивать проезд транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.

Светофоры на обновленном мосту также начали работать. С 14 ноября возобновится движение автобусного маршрута №65 по прежней схеме.

Всего в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году планировалось отремонтировать 23 дорожных участка. Общий объем финансирования этих работ – более 907 млн рублей.

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