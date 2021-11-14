Горняк22: Первый регион России вводит QR-коды по антителам

QR-код Фото: clubvodoley.ru

В большинстве регионов России действует стандартная схема выдачи QR-кодов — только после прохождения полной вакцинации либо перенесенной болезни

Глава Чувашии Олег Николаев поручил за неделю отработать систему, при которой QR-коды будут выдавать лицам с высоким титром антител, сообщает РИА «Новости».

«Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — приводит пресс-служба его слова.

Это первый регион, где решили создать ПО, которое сможет генерировать коды, подтверждающие состояние иммунной системы после болезни.

Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина отметила, что для этого скорее всего будет создан локальный ресурс, куда жители будут вносить свои идентификаторы, подтверждающие наличие антител.

Таким образом сформируется «реестр лиц с высокими титрами антител». Однако действовать такие коды будут только на территории региона.

Ранее сообщалось, что минздрав раскритиковал выдачу QR-кодов «неофициально» переболевшим COVID.

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