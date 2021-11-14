Горняк22: В Госдуме предложили сократить рабочий день в осенне-зимний период

Босс. Начальник. Работа. Женщина Фото: pexels.com

Короткий световой день осенью и зимой негативно влияет на эмоциональное и физическое здоровье людей. Трудоспособность работников также падает

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением сократить на один час рабочий день в осенне-зимний период, сообщает RT. Соответствующее письмо он отправил главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в обращении депутата.

По его мнению, это позволит поднять трудовую дисциплину и повысить мотивацию среди работников. Кроме того, депутат считает, что короткий световой день влияет на здоровье и продуктивность работы населения. Он добавил, что восьмичасовой рабочий день по факту превращается в 10-11-часовой, так как работодатель не учитывает время, потраченное на дорогу до места работы.

Ранее в Госдуме предложили увеличить рабочую неделю для россиян, чтобы быстрее восстановить экономику, пострадавшую в период пандемии.

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