Горняк22: +521: Алтайский край установил антирекорд по суточному приросту ковид-больных
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 521 новый случай заболевания ковидом. Общее число зараженных в регионе достигло 95 080 человек, в том числе 7 559 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Ковидная статистика
- 29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 25 скончались от воздействия инфекции. Всего в крае зарегистрировали 6 662 летальных случаев среди инфицированных.
- В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 876 пациентов. Еще у 348 больных обнаружена вирусная пневмония.
- 498 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего побороли инфекцию 66 416 жителей региона.
- Сейчас в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 622 места.
- На утро 13 ноября в Алтайском крае прививаются 895,8 тыс. человек, ревакцинацию прошли 25,2 тыс. человек.
Количество новых заболевших по районам и городам
Барнаул – 134
Бийск – 39
Рубцовск – 34
Заринск – 18
Завьяловский район – 14
Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших
Яровое – 12
Калманский, Немецкий национальный районы – по 10
Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 9
Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы – по 8
Мамонтовский район – 7
Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6
Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы – по 5
Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район – по 4
ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы – по 3
Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы – по 2
Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы – по 1.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае коронавирусом заболели 3,5% привитых жителей. Среди них госпитализация понадобилась лишь 0,6%.