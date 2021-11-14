Горняк22: +521: Алтайский край установил антирекорд по суточному приросту ковид-больных

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 521 новый случай заболевания ковидом. Общее число зараженных в регионе достигло 95 080 человек, в том числе 7 559 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Ковидная статистика

29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 25 скончались от воздействия инфекции. Всего в крае зарегистрировали 6 662 летальных случаев среди инфицированных.

В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 876 пациентов. Еще у 348 больных обнаружена вирусная пневмония.

498 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего побороли инфекцию 66 416 жителей региона.

Сейчас в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 622 места.

На утро 13 ноября в Алтайском крае прививаются 895,8 тыс. человек, ревакцинацию прошли 25,2 тыс. человек.

Количество новых заболевших по районам и городам

Барнаул – 134

Бийск – 39

Рубцовск – 34

Заринск – 18

Завьяловский район – 14

Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших

Яровое – 12

Калманский, Немецкий национальный районы – по 10

Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 9

Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы – по 8

Мамонтовский район – 7

Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6

Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы – по 5

Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район – по 4

ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы – по 3

Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы – по 2

Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы – по 1.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае коронавирусом заболели 3,5% привитых жителей. Среди них госпитализация понадобилась лишь 0,6%.

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