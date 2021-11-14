Горняк22: В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от коронавируса

Медицинские перчатки. Таблетки. Лекарства Фото: pixabay.com

Уже в этом году больницы регионов страны начнут получать новый препарат для лечения коронавирусных больных. Этот же препарат в виде таблеток уже активно используют

В России прошел регистрацию первый инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир», сообщает RT.

Ожидается, что до конца года он уже поступит в стационары медицинских учреждений страны.

В октябре 2020 года «Арепливир» в виде таблеток поступил во все регионы России. В дозировке 200 мг стоимость препарата составляла 4 тыс. рублей за 40 штук и 10 тыс. рублей за 100 штук.

Ранее сообщалось, что в России завершают испытание детской вакцины от COVID. Скоро она пройдет экспертизу и будет доступна для поставок. Она основана на платформе вакцины «Спутник», но в другой дозировке.

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