Горняк22: Барнаульцы пожаловались, что с открытием Старого моста на ВРЗ исчезло освещение

Фото: Черное и Белое Барнаул

Местные жители пожаловались, что им приходится возвращаться домой «на ощупь». При этом дети идут по этому дороге в школу и обратно

Жители Барнаула пожаловались, что после открытия Старого моста в районе ВРЗ исчезло уличное освещение, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

«Дети ходят в школу по потёмкам утром, фонари не горят от слова совсем, провода все с фонарей поснимали, а новые повесить забыли», – говорится в сообщении Александра.

Он отметил, что детям приходится ходить по лужам, так как дорога никак не освещается.

Ранее жители Барнаула пожаловались на неосвещенный пешеходный переход у Старого моста. Так, люди идут по темноте на пересечении улиц Парфёнова и Водопроводной. Местный житель обратился с этой проблемой в мэрию Барнаула, но там ему посоветовали носить одежду со светоотражающими элементами.

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