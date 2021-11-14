Горняк22: В Бийске план вакцинации от коронавируса выполнен на 60%

Вакцина Фото: pixabay.com

С введением системы QR-кодов в Алтайском крае значительно выросли темпы вакцинации от коронавируса. В связи с этим в регионе стали открывать все новые точки, где можно поставить прививку

В Бийске на 60,2% выполнен план вакцинации от коронавируса. Так, по состоянию на 11 ноября в городе привились 96,3 тыс. человек, сообщает «Деловой Бийск» со ссылкой на заместителя главы города Антонину Мелихову.

Согласно намеченному властями плану, для достижения коллективного иммунитета в наукограде необходимо привить 160 тыс. взрослых горожан.

Поставить прививку в городе в следующих медучреждениях:

Центральная городская больница

Городская больница № 2

Городская больница № 3

Первая поликлиника

Городская больница № 4

Бийская центральная районная больница

Консультативно-диагностический центр

Ранее сообщалось, что в Бийске открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID.

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