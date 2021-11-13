Горняк22: Жительница Барнаула рассказала о смерти отца и жестокой шутке врача

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

Женщина рассказала, что дозвонилась до хирургии и выяснила, кто из врачей жестоко пошутил над ее отцом. Позже медик извинился лично

Жительница Барнаула рассказала, что ее отец умер после неудачной шутки врача во 2-й хирургии Барнаульской городской больницы №1, сообщает «Инцидент Барнаул».

По ее словам, отец уехал в больницу на скорой из-за проблем с желудком. При этом он шел на своих ногах с нормальным цветом лица. На третий день у него отказали ноги, а 8 ноября во время обхода врач предложил ему отрубить их, а самому застрелиться.

«У отца началась паническая атака. Он подписал отказ от госпитализации. Его на кресле-каталке выкатили в приемный покой и практически кинули моей маме под ноги», – пожаловалась женщина.

Горожанка подчеркнула, что мужчина мучился от нестерпимой боли. После этого два санитара забрали его на каталке и увезли на дуплекс и вкололи укол. Соседи по палате рассказали, что его привязали к кровати. Через час он скончался.

«Хамские, необдуманные действия врачей переходят все границы! Так «пошутить» с человеком, зная, что у него больное сердце! Не все люди понимают шутки. Моему отцу стало очень плохо. Есть статья: доведение до суицида, а здесь – доведение до инфаркта?» – заявила она.

Женщина также рассказала, что врачи подтвердили ей, что связывали мужчину. По их словам, он вел себя неадекватно из-за жутких болей. Позже врач извинился за «неудачную шутку».

Ранее в Алтайском крае беременная заведующая поликлиникой умерла после болезни. Женщина не перенесла инфекционное заболевание. Предположительно, речь могла идти о коронавирусе. Медик проходила лечение в Барнауле. Ребенка удалось спасти.

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