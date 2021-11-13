Горняк22: Водитель «Лады» залетел под грузовичок и погиб на трассе в Алтайском крае

ДТП в Залесовском районе Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Удар был такой силы, что не оставил шансов выжить водителю легковушки. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи

11 ноября около 17.30 на трассе в Залесовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля, водитель одного из которых погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, авария случилась на 90-м километре федеральной дороги «Алтай – Кузбасс». 49-летний мужчина за рулем «Лады-Калины» ехал со стороны Кемеровской области в сторону села Залесово, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в грузовой автомобиль Suzuki.

От столкновения водитель легкового авто погиб на месте, второй участник аварии не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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