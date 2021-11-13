Горняк22: В Сети слили данные россиян с фальшивыми сертификатами о вакцинации от COVID-19

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

Теперь уголовная ответственность может грозить не только создателям нелегальных сервисов, но и тем, чьи данные в этой базе обнаружили

В Сети продают 500 тысяч персональных данных жителей Москвы и Подмосковья, которые купили поддельные справки о вакцинации и ПЦР, сообщает «Коммерсант».

Предположительно, информацию о россиянах могли собрать через сервис по продаже фейковых справок. Данные выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах.

В таких базах содержатся паспортные данные, место жительства, СНИЛС, номер телефона и информация о дате получения «сертификата». Купить одну тысячу строк можно за 120 долларов.

Из-за обострения ситуации с коронавирусом мошенники активно начали размещать объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Цена таких документов достигла 15 тысяч рублей», – рассказали в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

По их словам, до этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации был летом, когда в Москве ввели QR-коды для посещения общепита. После отмены предписания он снизился.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайским студентам могут запретить посещать вузы без вакцинации. Студент неназванного алтайского университета рассказал, что в их вузе вакцинированных учащихся размещают отдельно от непривитых. Кроме того, идет речь о введении посещения через QR-коды.

ТОЛК