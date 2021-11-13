Горняк22: Барнаульцы рассказали о спешных дорожных работах на месте гибели ребенка

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Горожане задаются риторическим вопросом, почему на аварийных участках появляются знаки, светофоры и прочее только после того, как что-нибудь произойдет

Утром 12 ноября в Барнауле горожане заметили, что на перекрестке, где накануне погибла 14-летняя девочка, дорожные рабочие занимаются установкой знаков и прочего. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас так и будут что-то на пешеходных переходах делать только после того, как люди погибнут? Странно это всё», – задается вопросом очевидец.

Напомним, вечером 11 ноября на улице Шумакова в Барнауле маршрутный автобус насмерть сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.

Местные жители в соцсетях рассказали, что давно называют это место перекрестком смерти. По их словам, здесь регулярно происходят ДТП. Горожане требуют установить здесь светофоры и хорошее освещение.

Между тем, по данным ГИБДД Барнаула, за 10 месяцев текущего года в городе произошло 128 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них 130 несовершеннолетних получили травмы, а один погиб. В том числе 70 детей-пешеходов пострадали, 29 из них – на переходах.

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