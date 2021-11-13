Горняк22: Московскую квартиру жены экс-депутата АКЗС отдали государству

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В прокуратура отметили, что решение суда уже вступило в законную силу. Ранее квартиру уже арестовали. Экс-депутат пытался оспорить арест, но неудачно

Суд обратил в доход государства московскую квартиру жены экс-депутата АКЗС Владимира Попова, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

Стало известно, что в 2017 году супруга депутата купила в Москве квартиру за 65 млн рублей. При этом ранее семейная пара задекларировала доход за три года в 3 млн рублей. После этого региональный прокурор обратился в суд с требованием обратить в пользу государства жильё, которое приобрели на неподтвержденные доходы. Суд не удовлетворил требование.

Позже Алтайский краевой суд вынес решение, по которому недвижимость должна была стать собственностью государства. Но после жалоб ответчиков Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил вердикт.

После кассационного представления в Верховный суд Генпрокуратуры Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение об обращении в доход государства дорогостоящей недвижимости.

Напомним, что сам Владимир Попов рассказывал, что часть денег его жена заняла у предприятия, в котором является учредителем, а оставшуюся сумму Поповы получили в банке ВТБ в виде ипотеки, сообщает «Банкфакс».

Ранее «Толк» сообщал, что алтайский чиновник отделался «условкой» по делу об оснежении «Манжерока». Система оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» была построена с нарушениями. Это связано с тем, что ряд чиновников решили «сэкономить» на ней.

ТОЛК