Горняк22: В Алтайском крае 18-летняя девушка погибла от удара током в съемной квартире

Электричество Фото: pixabay.com

Пожилой хозяин квартиры сам делал ремонт и подключение оборудования в своей квартире, однако правилами безопасности пренебрегал, считают следователи

74-летнего жителя Рубцовска обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. В его квартире погибла квартирантка, получив смертельный удар электричеством, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина сдавал квартиру в одном из многоквартирных домов Рубцовска. При этом, как считают следователи, зная, что электрическая розетка в ванной комнате не имеет заземления, он подключил воду к водонагревателю.

В августе 2020 года арендатор квартиры, 18-летняя девушка, включила горячую воду в ванной и получила удар электричеством.

«Спустя непродолжительное время она скончалась на месте происшествия», – уточнили в следственном ведомстве.

Примечательно, что обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ТОЛК