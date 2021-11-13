Горняк22: В Бийске полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа
Окно Фото: pexels.com
Ребенок остался жив, но получил многочисленные травмы и сейчас проходит лечение в Центральной городской больнице Бийска
В Бийске 11 ноября из окна квартиры на пятом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
По данным издания, в момент несчастного случая ребенок находился в детской комнате, где забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Однако та не выдержала веса ребенка, и он выпал из окна.
В момент ЧП мама ребенка в соседней комнате общалась со своей знакомой.
По данному факту произошедшего следователи проводят проверку.