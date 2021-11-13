Горняк22: Проблемную ТЭЦ Ярового возглавил новый директор – прежний не продержался месяца

ТЭЦ Ярового Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Прежний руководитель Яровской ТЭЦ Владимир Мороз — он исполнял обязанности директора всего три недели – сменил Ивана Раевского, который занимал этот пост с апреля 2021 года

В управляющей компании Яровской теплоэлектроцентрали изменения в руководящем составе. Как сообщает сайт предприятия, новым директором ЯТЭК стал Сергей Белоуско.

По данным ЕГРЮЛ, официально он возглавил ТЭЦ Ярового 10 ноября. В свою очередь, исполнявший до него обязанности директора Владимир Мороз теперь работает здесь же главным инженером – эту должность он занимал и до своего назначения, пишет «Банкфакс».

Что касается Белоуско, то, по данным издания, он работал начальником Славгородского отделения «Алтайкрайэнерго», а также владеет бизнесом, связанным с оптовой торговлей солью.

Напомним, в начале ноября на ТЭЦ Ярового из-за зашлакованности остановили котел №9, а «летний» котел №7 не смог поддерживать нормативную температуру в домах горожан. Тогда решили экстренно вводить в работу другой котел – №10, находившийся в ремонте. «Завести» его удалось только с восьмого раза.

Следователи инициировали доследственную проверку по факту некачественной подготовки отопительного сезона в городе Яровое. В частности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава региона Виктор Томенко также назвал безответственным отношение к организации нового отопительного сезона всех причастных к этому процессу и назвал этот кризис рукотворным.

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка назвал виновными в происходящем главу Ярового Виталия Самобочего и руководство МУП «ЯТЭК». Летом предприятием управлял Иван Раевский.

«Это лицо, которое назначается администрацией города. И как так получилось, что у руля встал человек, который вреда нанес больше, чем предыдущий недобросовестный собственник?!» – критиковал кадровые решения губернатор.

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