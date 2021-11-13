Горняк22: В Алтайском крае назвали лучшие придорожные кафе и заправки

Кафе Фото: pixabay.com

Конкурс на лучшие придорожные объекты прошел в рамках содействия развитию придорожной инфраструктуры на дорогах края и повышения качества услуг

В Алтайском крае трактир «Ника» и две заправки «ЛукОйл» на Чуйском тракте стали лучшими объектами придорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Итоги конкурса подвела комиссия, в которую вошли региональное ГИБДД, министерство транспорта, «Алтайавтодор», Роспотребнадзор и управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Сейчас у дорог Алтайского края находятся разноформатные сервисные объекты, из них 183 заведения расположены на федеральных дорогах «Чуйский тракт», А-322 и А-321.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле могут закрыть торговые центры, куда пускают без масок и QR-кодов. Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил продолжить рейдовые мероприятия по ТЦ и общественному транспорту. Кроме того, с 15 ноября начнутся проверки организаций, должно быть привито не менее 80% сотрудников.

ТОЛК