Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 476 взрослых и 39 детей

COVID-19. Лечение Фото: pixabay.com

858 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 304 человека подключены к аппаратам ИВЛ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 515 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 12 ноября с начала пандемии заболели уже 94 559 человек, в том числе 7 502 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

33 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 30 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 633 жителя региона.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 889 пациентов. Еще у 380 больных обнаружена вирусная пневмония.

478 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 65 918 пациентов.

Всего в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 577 мест.

На утро 12 ноября в Алтайском крае прививаются 885 тыс. человек.

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