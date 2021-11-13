Горняк22: В России могут ввести QR-коды в кафе, транспорте и магазинах

QR-коды. Коронавирус. Сертификат. Пандемия Фото: телеканал "Толк"

По предварительным данным, власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в общественных местах. Мера будет действовать до июня 2022 года

В России оперштаб по борьбе с коронавирусом готовит законопроекты о введении QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте, сообщает ТАСС.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим дополнительно», – рассказали представители штаба.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила что QR-коды на посещение ряда учреждений ввели уже в 77 регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отменить QR-коды и ковидные ограничения могут только после окончания пандемии.

Ранее «Толк» сообщал, что QR-коды могут ввести в российских самолетах и поездах. Предположительно, до 15 ноября власти рассматривают соответствующие предложения от Совета Федерации, Госдумы и федеральных ведомств. После этого возможно принятие конкретных мер.

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